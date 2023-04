Fervono i preparativi per la Giornata della Ristorazione | INFO e VIDEO

StrettoWeb

Fervono i preparativi per la Giornata della Ristorazione promossa da Fipe Confcommercio che verrà celebrata il 28 aprile la con l’obiettivo di celebrare l’ospitalità italiana, e valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia del Bel Paese.

La Giornata, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo vedrà coinvolti ristoratori di ogni livello, trattorie, osterie, pizzerie, taverne, che per quel giorno inseriranno nel proprio menù una ricetta appositamente dedicata alla Giornata il cui motivo centrale è il pane, simbolo antico del convivio e della manualità dell’uomo che da sempre lavora le materie prime per trarne nutrimento. Fin dal Neolitico, infatti, il pane accompagna la quotidianità dell’uomo: afferma la sua civiltà, attesta il suo ingegno e la sua creatività nel trasformare i frutti della natura in un alimento semplice ma indispensabile.

“Un tema, quello della panificazione – spiega il presidente di Fipe Confcommercio Messina Carmelo Picciotto – che non a caso si lega a quello del recupero e della valorizzazione delle culture agrarie, degli usi e costumi, delle feste, dei riti, delle fiere, che documentano l’enorme importanza che le arti e le scienze gastronomiche hanno avuto per la cultura italiana e occidentale in genere”.

Aderire è molto semplice, rapido e gratuito; basterà seguire i seguenti passaggi. Per prima bisognerà registrarsi sul sito https://www.giornatadellaristorazione.com cliccando sul tasto ADERISCI, Bisognerà poi inserire all’interno del menù il testo che descrive il senso della Giornata. Per comunicare il piatto, una volta effettuata l’adesione su piattaforma, si potrà accedere all’area riservata tramite il tasto LOG-IN. Qui si potranno eventualmente modificare o aggiornare i dati e inserire la ricetta, preferibilmente a base di pane, che si deciderà di proporre.

Chi aderirà alla Giornata della Ristorazione, contribuirà inoltre a promuovere l’iniziativa di Charity promossa da FIPE: per ogni piatto dedicato alla Giornata e ordinato dai clienti, FIPE infatti devolverà 1 euro a Caritas Italiana con l’obiettivo di arrivare ad almeno 30.000 euro su tutto il territorio nazionale.

“Si tratta – spiega il presidente Picciotto – di una occasione straordinaria per promuovere la convivialità messinese, fatta da centinaia e centinaia di piccole eccellenze”.

