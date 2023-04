A Gioia Tauro rifiuti e mare sporco: “il comune si prepari per i turisti”

StrettoWeb

“Con la stagione estiva alle porte é fondamentale che l’amministrazione faccia tutto il possibile per preparare la città ad accogliere i turisti.

La pulizia delle strade e la gestione dei rifiuti sono priorità improrogabili perché la città possa presentarsi pulita e ordinata, anche ai visitatori“. E’ quanto si legge in una nota congiunta dei consiglieri comunali capogruppo Fratelli d’Italia e Innovagioia a Gioia Tauro, Frachea e Richichi.

“Bisogna, inoltre, attivarsi fin d’ora per evitare che, pure quest’anno, il mare sia sporco ed inquinato e per garantire la pulizia delle spiagge, effettuando dei controlli periodici delle attività che si svolgono sulla costa – prosegue la nota -. Nell’agenda dell’amministrazione, la programmazione della stagione estiva deve includere le persone diversamente abili, alle quali deve essere consentito l’agevole accesso alla spiagge, che vanno tempestivamente attrezzate con adeguate strutture”.

“Gioia Tauro ha tutte le carte in regola per attrarre un importante numero di “visitatori”, ma é necessario lavorare con impegno e solerzia per rendere il paese gradevole sia per i cittadini che per i turisti”, concludono i consiglieri.