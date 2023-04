Gioia Tauro, fiocco blu nella partita che omaggia la Giornata mondiale dell’autismo

StrettoWeb

“Ieri si è celebrata la Giornata mondiale dell’autismo, che promuove la ricerca e la diagnosi, contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui sono ancora oggi vittime le persone autistiche e le loro famiglie.

L’obiettivo del 2 Aprile è proprio quello di migliorare la qualità della vita delle persone autistiche, puntando i riflettori su questa particolare disabilità. Come responsabile del Dipartimento Provinciale di Equità Società e Disabilità FDI, ho coinvolto le Dirigenze della ASD Gioiese 1918 e del Bocale Calcio ADMO per un’iniziativa volta alla sensibilizzazione su questa tematica“. È quanto dichiarato da Francesca Frachea, responsabile del Dipartimento Provinciale di Equità Società e Disabilità Fdi, attraverso un comunicato stampa.

“I giocatori, insieme agli arbitri e ai dirigenti hanno indossato un fiocco blu in occasione della XXVIII Giornata del Campionato di Eccellenza 2022/2023 che si é disputata ieri presso lo Stadio Polivalente “P. STANGANELLI” a Gioia Tauro (RC). – si legge ancora nella nota – Sono intervenuti anche il Vice Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali On. Maria Teresa Bellucci ed il Consigliere Regionale On. Luciana De Francesco. I quali hanno inviato un loro messaggio di cui ho dato personalmente lettura.

Ringrazio, quindi, le due società, con i rispettivi calciatori, gli arbitri e la FIGC- Lega Nazionale Dilettanti, che hanno aderito con grande disponibilità all’iniziativa, contribuendo all’attività di sensibilizzazione in uno stadio gremito di tifosi pronti a festeggiare la promozione della Gioiese. Ieri a Gioia Tauro, in una giornata tutta viola, spiccava anche il colore blu dell’Autismo. Un segnale importante, per evidenziare come lo sport possa costituire a tutti gli effetti un fattore di inclusione sociale e veicolo di valori sani e edificanti“.