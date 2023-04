Giochi e sorrisi per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del G.O.M.

StrettoWeb

“Stamattina, la nostra Associazione di Promozione Sociale “Virtus”, ha donato al reparto di oncoematologia pediatrica del G.O.M. di Reggio Calabria – Presidio Morelli, diversi giochi Lego per i bambini in degenza e varie bilance (pesapersone e pesa piccole quantità) per le esigenze del reparto“.

E’ quanto scrive in un post affidato a Facebook il presidente dell’associazione, Michele Albanese. “Si ringrazia tutto il personale del reparto, e, in particolare, la responsabile Dott.ssa Rosalba Mandaglio e il Dott. Giuseppe Gallo della direzione sanitaria, per la preziosa collaborazione“.

A consegnare i doni per i bambini, questa mattina, oltre al presidente Albanese anche la socia della Virtus, Mariangela Lentini.