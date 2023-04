“Gioca con me”: iniziativa a Villa Dante e lungo l’isola pedonale San Martino

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Gioca con me” è lo slogan dell’evento che si terrà, lunedì 24 aprile, in città, promosso dall’Amministrazione comunale in sinergia con l’Azienda Speciale Messina Social City e in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico. L’iniziativa è finalizzata ad offrire ai più piccoli e alle famiglie una giornata di socializzazione all’insegna di musica e sport. Il programma dell’evento, articolato in due location cittadine prevede, dalle ore 9 alle 12.30, a Villa Dante; e dalle 16 alle 19.30, lungo l’isola pedonale di viale San Martino, momenti di musica, giochi da tavolo e laboratori ludico emozionali. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi in alcune discipline sportive, dalla pallavolo, al basket, atletica, tennis tavolo, calcio balilla, karatè e altri sport.