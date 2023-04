Genoa-Reggina, Gilardino e Inzaghi intervistati insieme. Arrivano elogi: “esempio per chiunque”

StrettoWeb

Uno ha vinto, è lanciatissimo verso la A alla sua prima esperienza in B e vive in generale un momento felice; l’altro ha perso l’ennesima gara di questo inizio 2023 da incubo, scivolando all’ottavo posto nonostante un girone d’andata grandioso. Ma tutti e due, da grandi amici ed ex compagni al Milan e in Nazionale, si presentano ai microfoni di Sky insieme, per una intervista doppia. Stiamo parlando di Gilardino e Inzaghi, allenatori di Genoa e Reggina.

Ad esaltare l’episodio, sui social, La Giovane Italia, che di recente è stata anche al Granillo: “Un applauso a due club, a livello comunicazione, AVANTI di parecchio rispetto al resto. Portare insieme chi ha vinto e chi ha perso, è un esempio per chiunque – si legge – Il nostro rimpianto è NON esserci riusciti mai UNA sola volta in stagione nelle attività del Settore Giovanile Scolastico. E questo la dice lunga su dove comincino i problemi. Complimenti a Genoa e Reggina. La speranza è nelle vostre mani”.