Al via gare per Jonica e Garganica per 740 milioni: “strategiche in vista del Ponte”

StrettoWeb

Al via le gare per la SS89 Garganica e la SS106 Jonica. I due appalti, i cui finanziamenti ammontano ad oltre 740 milioni di euro, sono stati pubblicati dall’Anas in Gazzetta ufficiale. Lo annuncia il Mit ricordando che i lavori di adeguamento della SS89 Garganica prevedono la realizzazione della tratta compresa tra Vico del Gargano e Peschici quale primo stralcio del più ampio collegamento tra Vico del Gargano – Vieste.

L’intervento si sviluppa per 7,3 km, e consentirà di migliorare l’accessibilità ai centri abitati e alle aree turistiche della zona, riducendo i tempi di percorrenza. Vengono inoltre incrementati i livelli di sicurezza stradale delle infrastrutture esistenti, con l’obiettivo di ridurre i tassi di incidentalità. Il costo complessivo è di 395 milioni di euro.

Nell’ambito del piano di adeguamento della SS 106 Jonica fra Catanzaro e Crotone, è prevista, poi, la realizzazione della tratta compresa tra Papanice e Crotone. Il lotto oggetto d’appalto inizierà dallo Svincolo Papanice e terminerà in corrispondenza dello Svincolo Passovecchio. Saranno realizzati 1 galleria naturale e 4 viadotti. La nuova infrastruttura sarà collegata alla Strada Provinciale 52 e alla successiva Viabilità di Penetrazione a Crotone. L’intervento è stato dichiarato dalla Regione Calabria “di rilevanza sociale, avente impatto sull’ambiente e l’assetto del territorio, di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale“. Il costo complessivo dell’investimento è pari a più di 346 milioni di euro.

Il Mit nella nota sottolinea che il ministero guidato da Matteo Salvini segue “con particolare attenzione questi interventi ancora più strategiche dopo lo storico via libera al Decreto Ponte per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia“.