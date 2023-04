Frosinone-Reggina, prevendita attiva per il settore ospiti: limitazioni per i tifosi amaranto

StrettoWeb

“E’ attiva dalla giornata odierna, giovedì 27 aprile, la prevendita riservata ai tifosi amaranto che vorranno assistere alla gara Frosinone-Reggina, in programma lunedì 1 maggio allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone (calcio d’inizio ore 20:30)”. Comincia così la nota ufficiale sul sito amaranto che comunica l’avvio della prevendita del match in terra ciociara.

Ci sono, però, delle limitazioni per quanto concerne i tifosi amaranto. “I residenti nella provincia di Reggio Calabria, come da determina 21/2023 del 19 aprile 2023 dell’Osservatorio, potranno acquistare esclusivamente i tagliandi del settore ospiti e solo se in possesso di Fidelity Card della Reggina 1914. I bambini nati dal 01/01/2016 entreranno gratuitamente senza bisogno di alcun tagliando, ma a loro non sarà riservato il posto a sedere. La vendita dei tagliandi per i restanti settori è riservata ai soli residenti nella provincia di Frosinone ed ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società Frosinone Calcio ovunque residenti”.

Il prezzo del tagliando nel Settore Ospiti (capienza 1.024 posti) è di € 15,00 incluso diritto di prevendita. La vendita riservata agli ospiti chiuderà domenica 30 aprile alle ore 19:00 e non sarà consentito l’acquisto il giorno della gara. Sarà possibile acquistare online, attraverso il portale VivaTicket o nei punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale. Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).