Frosinone, Grosso: “Reggina squadra di qualità, ha giocatori validi”

Fabio Grosso ha parlato alla vigilia di Frosinone-Reggina di domani sera. L’allenatore dei ciociari, ex compagno di Inzaghi in azzurro e campione del mondo come lui nel 2006, ha elogiato la squadra amaranto. “Il timore è sempre lo stesso: affrontare squadre che hanno qualità. Sarà il caso anche della Reggina che è stata appaiata con noi per un girone intero. Poi ha avuto qualche difficoltà, è tornata bene ed ha avuto delle battute d’arresto ma ha giocatori molto validi, ha fatto investimenti su ragazzi interessanti. E’ una squadra di questo campionato, giocheremo una partita come tutte le altre da prendere nella maniera giusta. Noi lo sappiamo e cercheremo di farlo anche questa volta”.

Domani, per il Frosinone, potrebbe arrivare la matematica della promozione in Serie A. “Gli scenari sono molto chiari, non ci saranno grandi sorprese. Non ci stiamo facendo toccare da quanto accade agli altri. Pensiamo piuttosto a quello che siamo in grado di poter decidere da soli. Ovviamente ne saremo al corrente prima della nostra partita ma questo non deve assolutamente incidere sulle intenzioni che abbiamo. Che sono quelle di fare la partita al meglio sia individualmente che collettivamente perché affronteremo un avversario forte e ci sarà bisogno, lo ripeto, di una grande prestazione”.

Capitolo indisponibili. Non ci sarà Kone, “come non saranno a disposizione anche Lulic e Szyminski, oltre a Oyono e Mulattieri. Ma ci focalizzeremo su quelli che saranno a disposizione”.