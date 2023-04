Friuli Venezia Giulia, Serracchiani (Pd): “Destra trainata da vento nazionale”

StrettoWeb

“Siamo di fronte a un traino nazionale, la campagna elettorale è stata trainata dal vento favorevole per la destra, noi abbiamo giocato in una posizione più difficile – osserva il deputato del Pd, Debora Serracchiani, allo speciale elezioni in Friuli Venezia Giulia, su Rai 3 – Non siamo arrivati per caso a una coalizione di questo tipo”, con Pd e M5s assieme a tante liste civiche, “candidando Moretuzzo. “Purtroppo, scelte ideologiche ci hanno impedito di allargare ancora di più il campo del centrosinistra. Ma la strada è quella giusta, speriamo che si consolidi il rapporto anche in consiglio regionale”, osserva Serracchiani.

“Se entriamo nel merito, la nostra regione ha bisogno di fare quegli investimenti che nonostante i tanti soldi di questi anni non sono stati fatti. Ora, se non vengono spesi i fondi del Pnrr è un problema per tutti. Il programma ci ha tenuto insieme e e quel programma ci deve tenere insieme anche nel lavoro di opposizione”, conclude Serracchiani.