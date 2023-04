Friuli Venezia Giulia: Fratelli d’Italia primo partito. Tutti i DATI

StrettoWeb

Il bis di Fedriga in Friuli Venezia Giulia è ormai assodato. Il leghista ha sbaragliato la concorrenza con estrema facilità trainato da un Centro/Destra ancora tonico dopo la vittoria delle politiche e delle regionali in Lombardia e Lazio. Per quanto riguarda i partiti Fratelli d’Italia è primo, la Lega ad un passo dal 20%, molto bene la lista Fedriga, PD solo terzo. M5S e Azione entrambi al 2,5%.

