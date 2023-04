F1, follie d’Australia! Disastro Ferrari, dopo 4 partenze vince Verstappen | CLASSIFICA

StrettoWeb

Dopo il tragico weekend inaugurale del Bahrain che ha visto il ritiro di Leclerc e la seconda prova stagionale in Arabia Saudita con entrambe le Ferrari distanti dal podio e precedute dalle dirette concorrenti, continua il trend disastroso della rossa nel Mondiale di Formula 1 2023. Nella terza prova stagionale, in Australia, entrambe le monoposto di Maranello fuori dalla top 10, una ritirata già al primo giro.

Nelle qualifiche del sabato mattina Max Verstappen si era preso la seconda pole stagionale davanti alle Mercedes di Russel ed Hamilton. Pole numero 22 per il campione della Red Bull che ha raggiunto, come 13° all time, Fernando Alonso, oggi quarto al via.

Lo spagnolo precedeva proprio la prima Ferrari in pista, quella di Carlos Sainz (4°), mentre Charles Leclerc scattava dalla 7ª casella. Piloti Ferrari decisi a riscattare un inizio di stagione sotto le righe, ma la stagione sembra nata sotto una cattiva stella.

A gara appena iniziata Russell tocca Leclerc che finisce nella gara ed è costretto al secondo ritiro stagionale dopo appena un giro e prima safety car di giornata. Neanche il tempo di ripartire che Albon finisce a muro e viene esposta la bandiera rossa per la ghiaia finita sulla pista.

Si riparte con Hamilton al comando, sverniciato da Vertappen poco dopo. Buono lo spunto di Sainz che tenta di risalire la classifica fino alla zona podio. Intanto Russell va a fuoco, ennesimo ritiro e virtual safety car. Stop scongiurato (per ora) con Verstappen ed Hamilton che battagliano davanti e il pilota Red Bull abile blindare la prima posizione.

A due giri dal termine, con la gara che sembrava ormai in archivio, altro stop clamoroso: rotta la posteriore di Magnussen, bandiera rossa per detriti in pista. Standing start per gli ultimi 2 giri, ma la ripartenza dura il tempo di un doppio crash: a muro le Alpine di Ocon e Gasly… altro stop? Sì, altro stop! Bandiera rossa, Sainz penalizzato di 5 secondi per un contatto con Alonso.

Gara finita… Non proprio. I commissari decidono per un’ulteriore ripartenza con l’ordine precedente all’ultima red flag: vince Verstappen davanti ad Hamilton e Alonso, Sainz (penalizzato) finisce 12°.

Classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 69 Sergio Perez (Red Bull) 54 Fernando Alonso (Aston Martin) 45 Lewis Hamilton (Mercedes) 38 Carlos Sainz (Ferrari) 20 Lance Stroll (Aston Martin) 20 George Russell (Mercedes) 18 Lando Norris (McLaren) 8 Charles Leclerc (Ferrari) 6 Nico Hulkenberg (Haas) 6 Oscar Piastri (McLaren) 4 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4 Esteban Ocon (Alpine) 4 Pierre Gasly (Alpine) 4 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 2 Kevin Magnussen (Haas) 1 Alexander Albon (Williams) 1 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

Classifica costruttori

Red Bull 121 Aston Martin 65 Mercedes 56 Ferrari 26 McLaren 12 Alpine 8 Haas 7 Alfa Romeo 6 Williams 1 AlphaTauri 1