Fondi Pnrr, incontro dei sindacati con il sindaco di Messina

Su richiesta della Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, si è tenuto questa mattina un incontro tra il sindaco di Messina, Federico Basile ed i segretari generali Pietro Patti, Antonino Alibrandi e Ivan Tripodi. “È stato un incontro proficuo – sottolineano i rappresentanti sindacali – abbiamo trovato piena disponibilità da parte del primo cittadino per la sottoscrizione e l’applicazione, anche a Messina, del protocollo nazionale siglato dall’Anci con le organizzazioni sindacali. L’auspicio è che, dopo la firma del protocollo, Cgil, Cisl e Uil saranno parte integrante della cabina di regia che verrà istituita anche sul nostro territorio per il monitoraggio dei fondi e delle opere previste dal Pnrr. Si avvia, così, – concludono Patti, Alibrandi e Tripodi – un percorso di confronto permanente che potrà verificare passo dopo passo la messa a terra degli investimenti previsti per il nostro territorio”.