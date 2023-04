Fogna, schiuma, liquami e pesci morti nei laghetti di Ganzirri: “perché Bonelli, Tozzi e Accorinti non vengono qui?” | FOTO

StrettoWeb

“Lago di Ganzirri…Pantano Grande… Dove sono gli Ambientalisti? Dov’è Tozzi? Perché non tutelano le acque del Lago, inquinate dagli scarichi fognari delle ville costruite sulle colline? Qui Accorinti e Bonelli non si fanno vedere! Se il Lago deve continuare a versare in queste condizioni, é preferibile che si prosciughi considerando la colonia di topi che prolifera tutto intorno!“. Con questo sfogo, alcuni residenti della zona di Ganzirri e Torre Faro hanno scritto a StrettoWeb inviando le foto in cui versa il lago di Ganzirri in queste ore.

Nelle immagini si possono vedere schiume, liquami e decine di pesci morti. Nei giorni scorsi ha suscitato molte polemiche in città la speculazione di alcuni pseudo ambientalisti, guidato da Bonelli, Tozzi e Accorinti, che per contrastare il Ponte sullo Stretto hanno esaltato lo “straordinario patrimonio dei laghetti di Ganzirri da tutelare“. Ma tutelare da cosa, se oggi versa in queste disperate condizioni? Il progetto del Ponte, invece, prevede la riqualificazione ambientale dei due bacini che non verranno in alcun caso intaccati dalla costruzione della grande opera.