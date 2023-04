La Flai e la Cgil di Cosenza si mobilitano per “Fondo Nappo”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo gli ennesimi atti vandalici che si stanno susseguendo al “Fondo Agricolo Nappo”, di Scafati (Sa), la Flai e la Cgil, sia la nazionale e sia le territoriali, hanno deciso, insieme a Libera, di schierarsi al fianco del Fondo e di dare una grande risposta, organizzando una straordinaria manifestazione a Scafati per sabato prossimo, 29 aprile. Il Fondo Agricolo Nappo di Scafati è il più grande bene confiscato a vocazione agricola della provincia di Salerno. I dodici (12) ettari di terreno sequestrati al boss della camorra, Pasquale Galasso, sono diventati un presidio di legalità. Un fondo premiato dall’Unione Europea che dà lavoro a tante persone e dove danno il loro contributo tante associazioni, tra cui la Flai Cgil.

Il Fondo Agricolo Nappo di Scafati, nel tempo, è diventato un presidio di legalità fondamentale. Un presidio che dà fastidio al potere criminale tant’è che in questo ultimo mese ha subito diversi atti vandalici intimidatori di stampo camorristico. “Come Flai e Cgil di Cosenza non possiamo e non vogliamo permettere che le mafie rialzino la testa. Deve essere forte e chiara la risposta della società civile e delle Istituzioni ai continui attacchi che il potere criminale sta compiendo contro il “Fondo Agricolo Nappo”, un bene confiscato e riconsegnato alla cittadinanza, promotore di quella bellezza che solo la legalità, la solidarietà e la giustizia sanno dare“.

“Perciò, come Flai e Cgil di Cosenza, – annunciano Giovambattista Nicoletti, segretario generale Flai Cosenza, e Massimiliano Ianni, segretario generale Cgil Cosenza – aderiamo alla manifestazione del 29 aprile organizzando dei pullman per Scafati. Invitiamo le compagne e i compagni, le associazioni del territorio, o chiunque voglia partecipare, a rivolgersi presso le nostre sedi sui territori, o contattare i compagni e le compagne della Flai di Cosenza”. Alla manifestazione di sabato 29 aprile interverranno, tra gli altri: Giovanni Mininni Segretario Generale Flai Cgil Don Luigi Ciotti Presidente Libera Maurizio Landini Segretario Generale Cgil.