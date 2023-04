Elezioni in Finlandia: Sanna Marin sconfitta, vincono i conservatori

StrettoWeb

L’esito delle elezioni politiche in Finlandia è stato chiaro. Il centrodestra della Coalizione Nazionale di Petteri Orpo ha vinto la tornata elettorale con il 20,8% ottenendo 48 seggi. La destra Riikka Purra è seconda con il 20% e 46 seggi, mentre i socialdemocratici del premier uscente Sanna Marin sono terzi con 19,9% e 43 seggi. Il premier uscente ammette la sconfitta e si dice disposta a formare una coalizione con i conservatori: “congratulazioni al vincitore delle elezioni, congratulazioni alla Coalizione nazionale, congratulazioni al partito dei finlandesi, la democrazia ha parlato. Il numero dei seggi per noi è aumentato. È un ottimo risultato, anche se oggi non sono arrivata prima”.

Tutti e tre i grandi partiti sembrano comunque guadagnare rispetto al 2019, quando si fermarono a poco più del 17%. In calo gli altri partiti alleati con Marin, con i Verdi che perderebbero il 4,4%, il Centro liberale l’1,5%, e la sinistra lo 0,4%. Orpo rivendica la vittoria: “sulla base di questo risultato, i colloqui per la formazione di un nuovo governo in Finlandia saranno avviati sotto la guida del Partito della Coalizione Nazionale”. Il voto in Finlandia è arrivato a pochi giorni dall’ultimo via libera mancante per lo storico accesso alla Nato.