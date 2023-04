Fiammenghi: “è inaccettabile che ancora si discuta della fattibilità del Ponte sullo Stretto”

StrettoWeb

“E’ inaccettabile che ancora si discuta della fattibilità del Ponte sullo Stretto. Non c’è un progetto più studiato e verificato di questo”, ha detto Giuseppe Fiammenghi, già direttore generale della Società Stretto di Messina. “E’ uno degli interventi ascoltati questa mattinata – spiega una nota del Mit, che ne riferisce – nel corso delle audizioni alla Camera dove, davanti ai componenti delle commissioni Ambiente e Trasporti, sono comparsi gli esperti sul tema del Ponte sullo Stretto di Messina. Da segnalare – prosegue la nota – l’intervento tecnico del professor Ferruccio Resta già rettore e docente al Politecnico di Milano, che ha illustrato gli studi sulla stabilità dell’opera rispetto al vento, comparandola anche ad altre simili nel mondo. Risultati che comprovano la bontà del progetto”.

Sono stati ascoltati, inoltre, i rappresentanti di Anci Sicilia e Calabria, professori universitari e ambientalisti. “Le obiezioni di questi ultimi, per esempio della Lega Italiana Protezione Uccelli – conclude la nota – sono prese in grande attenzione degli esperti del Mit, che lavorano a un progetto che ha l’ambizione di abbattere l’inquinamento e di premiare la mobilita’ sostenibile. Le audizioni stanno per ricominciare”.