Festa del medico a Messina, 24 in nomination: al via le votazioni | NOMI

Oltre 3000 segnalazioni da parte dei cittadini di Messina e della provincia sono pervenute in poche settimane sul sito dell’Ordine dei medici e odontoiatri, guidato dal presidente Giacomo Caudo, dopo il lancio della III edizione della “Festa del medico”, iniziativa ideata per premiare i medici più apprezzati, soprattutto per l’aspetto umano e la capacità di ascolto mettendo al centro la persona prima del paziente.

“Un ‘Oscar’ made in Messina che verrà consegnato a chi vincerà tra i 24 professionisti entrati in nomination – ha spiegato Caudo – espressioni delle altrettante categorie di premio previste. La Commissione giudicatrice ha vagliato la regolarità di tutte le proposte ricevute da parte dell’utenza, attraverso l’apposito modulo pubblicato sul portale web, e decretato i medici maggiormente apprezzati dai cittadini e iscritti all’Ordine messinese, che meritano di passare al televoto”.

Per votare è sufficiente inviare un SMS al numero 351.8889254 scrivendo nel testo del messaggio esclusivamente il codice assegnato al medico che si vuole votare: dallo stesso cellulare è possibile esprimere una sola preferenza per ogni categoria (ad esempio, A1 o A2 o A3 per la prima sezione; B1 o B2 o B3 per la seconda ecc.; il costo dell’SMS sarà quello del proprio piano tariffario, senza spese aggiuntive).

Ecco i nomi e i codici delle otto terne: A) ASP Messina: Grasso Roberta (codice A1), Pontoriero Antonio (A2) e Trifirò Roberto (A3). B) AOU Policlinico G. Martino: Chimenz Roberto (B1), Delia Pietro (B2) e Fries Walter (B3). C) Papardo: Grosso Alessandra (C1), Mastroeni Francesco (C2) e Tortorella Vincenza (C3). D) Neurolesi – Piemonte: D’Angelo Myriam (D1), Di Dio Viviane (D2) e Picciolo Giuseppe (D3). E) Ospedalità privata: Raneri Riccardo (E1), Romano Alberto (E2) e Russo Giuseppe (E3). F) Odontoiatria: La Spada Giuseppe (F1), Maiorana Francesca (F2) e Oteri Antonino (F3). G) Medicina del territorio: Asciutto Francesco (G1), Nastasi Gioacchino (G2) e Rigano Francesco (G3). H) Medici non includibili in altre categorie: Labate Agata (H1), Mancini Fiorenzo (H2) e Merrino Tommaso (H3).

“Un lavoro prezioso e articolato quello svolto dalla Giuria di cui vado molto fiero – spiega il consigliere segretario dell’Ordine Salvatore Rotondo, presidente della commissione – perché sono emersi diversi nomi di giovani colleghi meritevoli che hanno ricevuto numerose segnalazioni. Il 7 maggio si chiuderà la prima fase del televoto e avremo una classifica parziale, secretata nel software, delle preferenze raccolte da ognuno che vale solo per il 50%; un secondo sistema di votazioni, tramite appositi telecomandi (come nelle trasmissioni tv) sarà riaperto durante la Festa del Medico, in programma venerdì 12 maggio al Palacultura (inizio ore 16), per alcuni secondi e ogni categoria di voto e il pubblico presente potrà scegliere nuovamente i medici in nomination per il rimanente 50%; la graduatoria finale sarà la somma delle due percentuali”.

Della giuria fanno parte, oltre a Rotondo: il presidente CAO (Commissione Albo Odontoiatri) Giuseppe Renzo, il coordinatore Messina Nord del Tribunale dei Diritti del Malato Giovanni Frazzica, Giancarlo Quattrone e Giuseppe Ruggeri (Asp), Giacomo Nicocia (Policlinico), Alberto Firenze (Papardo), Gustavo Barresi (Aiop), Luca Radicati e Rosanna Casella (Acop). “Con questa iniziativa vogliamo accendere i riflettori sui talenti medici e odontoiatrici del nostro territorio – ha concluso la vicepresidente dell’Ordine Francesca Granata – ascoltando le voci e i desideri dell’utenza e fare sì che la Festa del medico sia una giornata all’insegna della buona sanità e della vicinanza ai pazienti”.