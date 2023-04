Serie B, c’è una prima volta: Feralpisalò ufficialmente promossa

StrettoWeb

Dall’estremo Sud di Catanzaro all’estremo Nord di Salò. A qualche settimana dalla promozione dei giallorossi, arriva un altro verdetto in ottica Serie B, ed è storico. La Feralpisalò, infatti, oggi ha ufficialmente raggiunto la promozione in cadetteria per la prima volta nella sua storia. Lo ha fatto grazie alla vittoria per 1-0 contro la Triestina, che ha regalato un +7 sulla seconda a due giornate dal termine.

Quella della Feralpisalò è una favola, a un anno da quella Sudtirol (che continua a stupire). Salò è un piccolo comune di 10 mila anime sulle rive del Lago di Garda, in provincia di Brescia. Il club è nato nel 2009, dalla fusione tra l’A.C. Salò Valsabbia e l’Associazione Calcio Feralpi Lonato. Dall’ex Seconda Divisione di Lega Pro alla B in oltre 10 anni, raggiunta oggi ma più volte sfiorata negli ultimi anni.