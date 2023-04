Federica Pellegrini: vacanze in Sicilia tra Scala dei Turchi e sapori della Trinacria | FOTO

StrettoWeb

Federica Pellegrini, ex nuotatrice e primatista mondiale nei 200 m stile libero, ha scelto la bellezza dei paesaggi siciliani per le vacanze di Pasqua. La campionessa, insieme alla famiglia, sta trascorrendo una vacanza di relax e sole a Sciacca, circondata dall’affetto degli agrigentini che le hanno dato un caloroso benvenuto nella loro terra, come traspare dai numerosi commenti sul suo profilo Instagram. Ed è proprio via social che Federica sta documentando le sue avventure nella bella isola, tra uno scatto di Pasqua dove ha pranzato alla Locanda Perbellini al Mare, in Bova Marina, e la visita alla suggestiva Scala dei Turchi, da sempre una delle attrattive più spettacolari del paesaggio siciliano. Ad accompagnarla i genitori ed il fratello Alessandro, in un lungo weekend fatto di condivisione e condito dai sapori tipici della cucina di Trinacria.