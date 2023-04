StrettoWeb

Fabrizio Corona si candida alle elezioni comunali a Catania. L’ex re dei paparazzi, che negli anni è stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari ed è stato anche condannato in via definitiva, ha trascorso un periodo in carcere, sarà candidato nella lista del “Movimento Popolare catanese” a sostegno del candidato sindaco Peppino Lipera.

“Annuncio che Fabrizio Corona ha accettato di candidarsi a consigliere comunale nella nostra lista del movimento popolare catanese“, ha detto Lipera.