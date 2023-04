L’ex Reggina Tedesco: “Saladini vuole la A, con la tifoseria risolverà e ha progetti importanti”

StrettoWeb

L’ex centrocampista della Reggina Giacomo Tedesco è intervenuto al programma “Piazza Affari”, a TMW Radio, parlando anche e soprattutto della società amaranto. “Io sono fiducioso – ha detto – perché questa società ha progetti importanti. Vuole portare la squadra in Serie A e non so se ci riuscirà in questa stagione. Con la tifoseria c’è stato qualche fraintendimento. Il presidente vuole risolvere tutto. Spero che non ci siano ripercussioni perché la Reggina non lo merita”.

Sul rush finale in campionato e sul girone d’andata: “la prossima non sarà agevole. Ma nessuna lo è in Serie B. Il Venezia è in un momento positivo come lo era il Perugia. Nessuno si aspettava una vittoria ieri. Da adesso ha un calendario abbordabile sulla carta, levato il Frosinone fuori casa. L’obiettivo è cercare di arrivare ai playoff per far sognare tutti. La società – ha aggiunto – probabilmente ha pensato che non ci fosse nessuno da prendere perché la squadra andava bene. È stata prima per molto tempo nella parte iniziale del campionato. Il mister ha tanta esperienza e può rimettere la squadra dove merita”.