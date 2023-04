Ex Reggina, Julio Cesar Leon si ritira dal calcio a 43 anni!

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Julio Cesar Leon ha detto addio al calcio. L’ex Reggina ha appeso le scarpette al chiodo a 43 anni. Lo ha annunciato lui stesso, in lacrime. Il fantasista honduregno era tornato a giocare lo scorso anno, a distanza di qualche anno fermo. Una sorta di rientro dopo un addio che poi si è rivelato essere un arrivederci. Troppo forte la voglia di calcio e di tornare a giocare. Anzi, addirittura, anche di tornare a Reggio Calabria, come aveva ammesso in un’intervista a StrettoWeb di qualche anno fa.

Adesso, però, l’addio vero. Sui social sono tantissimi i messaggi di amici e tifosi. Già rimpiangono, si legge, “il numero 10 più forte mai visto in Honduras”. In riva allo Stretto, ricordiamo, dal 2001 al 2004 e poi nella prima parte della stagione 2006-2007, quella della penalizzazione.