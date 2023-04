Ex Reggina, Emerson gioca ancora (a 42 anni). E quell’aneddoto sul macellaio di Reggio Calabria…

StrettoWeb

A 42 anni gioca ancora. Ed è ancora un Re. A Olbia, un eroe. Chi è? Emerson Ramos Borges. Difensore? Più o meno. Con quel piede, potrebbe fare tutto. Battere le punizioni, soprattutto. E lo fa. Lo sa fare bene. A Reggio Calabria ne sappiamo qualcosa. Il giocatore brasiliano ha conosciuto la B tardi, proprio grazie alla Reggina, ma poi è arrivato anche in A col Livorno e adesso non vuole fermarsi. A 42 anni domina ancora in C. L’Olbia ieri ha infilato un netto poker all’Alessandria, con lui protagonista. Tanto che una nota pagina social, Il Calcio Latino, gli ha dedicato un post romantico.

Nel corso del lungo testo, anche un ricordo di Reggio Calabria. A 31 anni, nel 2011, sbarca infatti in riva allo Stretto, in B. E c’è un macellaio che diventa protagonista del racconto. Il Calcio Latino lo riprende, l’aneddoto è però stato raccontato due anni fa, nel maggio 2021, a La Nuova Sardegna: “Sono sempre arrivato nelle squadre senza troppe aspettative – diceva – Ma da quelle parti (Reggio appunto, ndr) dopo la prima partita e soprattutto il primo gol cambiava tutto. A Reggio Calabria mia moglie mi disse che il macellaio dove andava aveva alle pareti le foto di tutta la squadra e allora non volevo mai entrare, sapevo già che non ci avrebbe fatto pagare e non volevo. Un giorno fui costretto a scendere dall’auto per aiutarla con le buste. Lui mi vide e disse a mia moglie: ‘ma come, non mi avete detto niente?’. Da quel giorno, spesa gratis ogni volta”.