Se anche un Europarlamentare si mette a fare ironia sul Ponte…

“Che spettacolo i delfini che saltano sotto il ponte di Messina stamattina. La Sicilia è magica!”, con tanto di fotomontaggio. Ovviamente non è vero. Ovviamente è ironia. Ovviamente si trova tutto sui social. Ma non è una di quelle pagine satiriche che spesso ci ritroviamo davanti e che magari ci fanno anche ridere. Trattano i temi più svariati e lo fanno con leggerezza e senza prendere alcuna posizione. Ci sta, insomma. No, però, non siamo davanti a quel caso. L’autore del post è infatti Ignazio Corrao, Avvocato ed Europarlamentare indipendente del gruppo ambientalista europeo.

Insomma, un personaggio di un certo spessore. Nato a Roma, ma cresciuto in Sicilia, parla 5 lingue. Eppure non è in grado (anzi, probabilmente non ha intenzione) di argomentare in un certo modo, con tesi concrete, con fatti, i motivi di un “no” al Ponte espresso però attraverso l’ironia. A meno che non caschi nel caro, vecchio e annoso problema dell’ideologia. Beh, Ignazio Corrao è un ex grillino che ora fa parte dei Verdi. Prevenuti? Insomma, a pensar male forse a volte ci si azzecca. Ci sarà l’ideologia? Ci sarà l’appartenenza politica? Se non ci sono argomentazioni, ma solo un’ironia tesa a raccogliere i “big likes” (come si usa dire di questi tempi), il rischio è alto. Ma tant’è, contenti loro. C’era anche chi faceva ironia sul Mose, ma poi…