Il progetto Erasmus+ fa tappa a Reggio Calabria ospite del Pizi | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Grande interesse e apprezzamento per le bellezze del nostro territorio da parte delle delegazioni Erasmus+ ospiti del “Pizi” che, fra mercoledì e giovedì, sono state impegnate in un tour mozzafiato fra la Costa Viola e la Costa degli Dei“. Lo si legge in un post pubblicato su Facebook dall’Istituto D’Istruzione Superiore N.Pizi-Liceo Classico/Scientifico/Artistico.

“Mercoledì Scilla e Reggio Calabria, ieri Tropea e Pizz. Un viaggio fra storia e mito, reso unico dalle bellezze paesaggistiche e artistiche della nostra terra: la vista mozzafiato dal Castello Ruffo di Scilla – si legge ancora nel post –, a picco sullo stesso mare solcato da Ulisse; il sacro tempio dei Bronzi di Riace, il MaRC; la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, che custodisce dipinti preziosi di Mattia Preti, Antonello da Messina, Renato Guttuso e altri artisti dal XV al XX secolo; e ancora, il pittoresco centro storico di Tropea, “perla del Tirreno”, affacciato sulla Cattedrale di Santa Maria dell’Isola; il Castello di Murat a Pizzo e la vicina Chiesetta rupestre di Piedigrotta, vero capolavoro risalente al XVII secolo“.

Nella gallery fotografica scorrevole in alto, le immagini dei momenti più intensi di queste giornate.