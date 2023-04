Ennesima aggressione al carcere di Messina: la FP CGIL chiede immediati provvedimenti a tutela degli agenti penitenziari

StrettoWeb

La FP CGIL rende noto che nel pomeriggio di ieri, 6 aprile, all’interno della Casa Circondariale di Messina, si è consumata l’ennesima aggressione ai danni di due poliziotti penitenziari, i quali, durante lo svolgimento del servizio, hanno rinvenuto all’interno di una camera di pernottamento un cellulare.

Non appena il detenuto si è reso conto della “scoperta” fatta dagli agenti, si è scagliato contro i due malcapitati colpendoli ripetutamente con pugni in pieno volto. I lavoratori sono stati costretti a ricorrere alle cure del Pronto soccorso del nosocomio più vicino, mentre per il detenuto in questione è scattato l’arresto in flagranza di reato.

Il Segretario della FPCGIL di Messina Francesco Fucile e il Coordinatore Provinciale Giovanni Spanò chiedono alla Direzione del Carcere di Messina di adottare seri provvedimenti necessari a tutela del personale di Polizia penitenziaria «poiché non è più ammissibile questa escalation di violenza all’interno di quel carcere dove ormai i detenuti, in un clima di impunità e totale assenza delle regole, sono liberi di aggredire gli agenti.

La FPCGIL di Messina – continuano SPANO’ e FUCILE – esprime massima solidarietà nei confronti dei due poliziotti rimasti feriti, augurando loro una pronta guarigione. Esortiamo la Direzione a farsì che l’operato dei poliziotti sia sottoposto alla valutazione da parte della Commissione Ricompense del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per aver dato prova di alta professionalità affermando la presenza dello Stato all’interno dell’Istituto Penitenziario, nonché la legalità e il rispetto della Legge»