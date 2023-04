Emergenza migranti, hotspot al collasso: 17 sbarchi a Lampedusa in 24 ore

StrettoWeb

L’emergenza migranti prosegue incessante e non si ferma nemmeno a Pasqua. Il fenomeno, ormai senza controllo, ha registrato 17 sbarchi a Lampedusa nell’arco di sole 24 ore. 679 persone sono arrivate al largo dell’isola, aiutati dalla Capitaneria di Porto con l’ausilio della Guardia di Finanza e degli assetti Frontex. Gli agenti quindi, stanno lavorando incessantemente dalle 9 di ieri soccorrendo gli innumerevoli gruppi in arrivo. A sbarcare sono soprattutto donne e bambini, partiti da Zarzis, Chebba, Jebiniana e Kerkenna pagando fino a 4mila euro per il viaggio. Con gli ultimi arrivi, si registrano 1.436 migranti nell’hotspot di Lampedusa, ormai al collasso.