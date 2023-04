Elezioni Furci, il candidato sindaco Francesco Rigano annuncia i candidati in lista

StrettoWeb

“Una squadra coesa, con tante professionalità, pronta a mettersi a disposizione per la crescita di Furci”. Con queste parole il candidato a sindaco di Furci (Messina), Francesco Rigano presenta i dodici elementi che compongono la squadra “Una marcia in più”, che lo sosterrà in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio.

Questi i nomi che fanno parte della compagine di Rigano: Alessandro Foti, Vincenzo Di Bella, Salvatore Puccio, Carmelo Rinà, Rosario Ferraro, Sandro Salvatore Triolo, Paolo Mascena, Serena Ceraolo, Angelo Manganaro, Maria Vera Scarcella, Francesca Spadaro e Rosaria Ucchino.

“Sono orgoglioso di ognuno di loro e sono consapevole di aver creato una squadra importante, che ha motivazioni molto forti per fare bene. Tutti insieme vogliamo dimostrare di avere una marcia in più, lavorando sodo dal centro alle frazioni, dimostrando che siamo uniti senza distinzioni alcune”, conclude il candidato Rigano.