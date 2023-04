Elezioni in Friuli Venezia Giulia, seggi aperti sino alle 15

StrettoWeb

Riaperti questa mattina, lunedì 3 aprile, alle 7, i seggi per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia per il secondo giorno di votazioni. Ci si potrà recare alle urne fino alle 15. Subito dopo, al termine delle operazioni di voto, avrà inizio lo scrutinio prima delle regionali e poi delle comunali.

L’affluenza alle ore 23 di ieri sera per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale è stata del 34,95%.

Circoscrizione Trieste – 64.223 votanti su 211.162 iscritti: 30,41%

Circoscrizione Gorizia – 39.799 votanti su 117.975 iscritti (151 sezioni su 153): 33,73%

Circoscrizione Udine – 156.921 votanti su 410.423 iscritti: 38,23%

Circoscrizione Tolmezzo – 26.690 votanti su 80.827 iscritti: 33,02%

Circoscrizione di Pordenone – 100.129 votanti su 289.008 iscritti (312 sezioni su 319): 34,64%.