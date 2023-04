Elezioni Friuli Venezia Giulia, affluenza in calo

StrettoWeb

Affluenza in calo per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia: l’affluenza alle ore 12 oscilla tra l’11% ed il 12%. All’ultima tornata elettorale per le regionali, nel 2018, quando si votava in un unico giorno, alle 12 l’affluenza definitiva si era attestata al 18,07%. Sono complessivamente tredici le liste che entrano nell’arena elettorale, a sostegno di quattro candidati alla presidenza, e cioè il presidente uscente Massimiliano Fedriga, Massimo Moretuzzo, Alessandro Maran e Giorgia Tripoli.

Nelle stesse giornate si svolgeranno anche le elezioni comunali in 24 Comuni della Regione, tra cui quello di Udine e Sacile con più di 15.000 abitanti. In questi due Comuni è quindi previsto un eventuale turno di ballottaggio che si svolgerà domenica 16 aprile, dalle 7 alle 23, e lunedì 17 aprile, dalle 7 alle 15. L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita la può richiedere all’ufficio elettorale del Comune di residenza anche nelle giornate in cui si svolge la votazione.