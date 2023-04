StrettoWeb

Presentate a Serrata le liste dei candidati a sindaco e dei consiglieri comunali in vista delle elezioni comunali del prossimo 14 e il 15 maggio. A candidarsi sono l’ex sindaco Luigi Chiappalone, che ha ricoperto la carica per tre mandati, e Vincenzo Caruso, ex vicesindaco della cittadina in provincia di Reggio Calabria.