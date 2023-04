StrettoWeb

Presentate a Locri le liste dei candidati a sindaco e dei consiglieri comunali in vista delle elezioni comunali del prossimo 14 e il 15 maggio. Tre le liste presentate: “Tutti per Locri” con candidato a sindaco Giuseppe Fontana, “Con senso civico per Locri” con candidato a sindaco Raffaele Sainato, “Storia e progresso per Locri” con candidato a sindaco Ugo Passafaro.