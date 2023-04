“Ecco perché la Reggina merita giustizia!”: Jacobelli ancora a difesa degli amaranto

StrettoWeb

Un altro editoriale, questa volta su Sportitalia, per il giornalista Xavier Jacobelli. Quest’ultimo difende ancora la società amaranto per quanto concerne il “caso Reggina”. “Ecco perché la Reggina merita giustizia!”, il titolo dell’articolo. “I tre punti di penalizzazione comminati alla Reggina dal primo grado della giustizia sportiva sono soltanto il primo tempo della delicata partita che il club di Felice Saladini è stato chiamato a giocare per rivendicare la correttezza del proprio operato”, scrive.

“Tuttavia – continua – la Reggina non ha potuto onorare le scadenza non per colpa sua, ma per la mancata omologa del Tribunale al piano di ristrutturazione del debito accumulato dalle gestioni precedenti l’attuale e che l’attuale dirigenza ha sempre voluto onorare. È per questo motivo che alla società è stato vietato di adempiere anche alle scadenze fissate al 16 febbraio e si prospetta quindi un secondo deferimento”.

Poi il giornalista evidenzia perché quello amaranto è un caso diverso da quelli di Genoa e Parma (la prima penalizzata dopo aver patteggiato, stessa sorte che dovrebbe “colpire” il club emiliano). “La Reggina è protagonista suo malgrado di tutta un’altra storia: essa evidenzia una lacuna normativa federale in rapporto al provvedimento statale Salva Aziende, lacuna che la Figc è chiamata a colmare”.

Anche Jacobelli sottolinea il rischio più grande: quello di eventuale rinvio dei playoff. “Urge una giustizia giusta e rapida, per la Reggina e per la Serie B (i cui playoff scatteranno il 26 e il 27 maggio), considerato che la società presieduta da Marcello Cardona intende esercitare il proprio diritto di difesa in ogni grado di giudizio (Tribunale d’Appello Federale, Collegio di Garanzia del Coni e, in caso di insuccesso, il Tar e il Consiglio di Stato). Se la tempistica degli organi giudicanti non collimasse con le esigenze del torneo, mai come quest’anno così avvincente e appassionante, i playoff dovrebbero essere rinviati. Ecco perché bisogna fare presto e bene, nell’interesse della Regina e di tutte le squadre in lizza per gli spareggi promozione”, si chiude l’articolo.