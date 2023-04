Droga in un magazzino del cosentino: a Cassano è caccia al proprietario

StrettoWeb

La vicenda è accaduta nel comune di Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza. Una pattuglia di Carabinieri della stazione locale, a seguito di un servizio perlustrativo, ha trovato e sequestrato mezzo chilo di marijuana. Secondo le prime indiscrezioni, la droga è stata rinvenuta in un magazzino poco distante dal Palazzo Municipale ed era stata accuratamente porzionata in alcuni sacchetti di plastica. Le Forze dell’Ordine hanno aperto ora un’indagine per risalire al proprietario dello stabilimento.