Disgrazia in un cantiere nel messinese: operaio precipita e muore sul colpo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un’altra triste vicenda che si conclude con l’ennesima morte sul lavoro. Questa mattina, a San Fratello in provincia di Messina, è accaduta l’ennesima “morte bianca”: un operaio di 54 anni, impegnato in alcuni lavori in un cantiere edile privato, è precipitato nel vuoto. L’uomo, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, è deceduto sul colpo. Intervenuti sul posto del tragico incidente anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Da chiarire infatti la dinamica dell’accaduto, per capire se l’operaio è caduto per un malore o accidentalmente.