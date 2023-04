Dichiarato inidoneo ad abilitazione avvocato, Tar della Calabria accoglie il ricorso e annulla il verbale

StrettoWeb

Il Tar della Calabria ha accolto il ricorso proposto da un candidato all’esame di abilitazione alla professione di avvocato ed ha annullato il verbale della IX sottocommissione presso la Corte d’Appello di Palermo con il quale è stata dichiarata l’inidoneità dello stesso alla prima prova orale. E’ quanto rende noto l’avv. Paolo Pitaro, legale del ricorrente.

I giudici amministrativi di Catanzaro, nella sentenza pubblicata oggi, hanno affermato che “nel corso della prima prova orale la commissione d’esame non possa rivolgere ai candidati, per come stabilito dal bando e dalle linee generali dettate dal Ministero della Giustizia, domande e/o quesiti vertenti su leggi speciali o complementari al codice penale e al codice civile. Il Tar ha disposto la rinnovazione della prima prova orale del candidato dichiarato inidoneo e ha, altresì, condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese legali”.