Diamante, Giorgio Panariello e Marco Masini insieme sul palco del Teatro dei Ruderi

Ascolta l'articolo

Annunciato un altro grande colpo estivo per la programmazione del Teatro dei Ruderi 2023 di Diamante (CS), Giorgio Panariello e Marco Masini sullo stesso palcoscenico con lo spettacolo “Panariello vs Masini” – Lo strano incontro – il prossimo 6 agosto alle 21:30. Il direttore artistico Alfredo De Luca insieme all’amministrazione comunale di Diamante hanno annunciato il grande ritorno di Giorgio Panariello nella provincia di Cosenza, ed insieme a Marco Masini, daranno vita ad uno show unico con un mix tra musica e comicità. La data rientra nel progetto del Tirreno Festival 2023, con la direzione artistica di Alfredo De Luca e cofinanziato dalla regione Calabria, realizzata in stretta collaborazione con Publiepa Srl ed E20 che rinnovano la sinergia per lo spettacolo dal vivo. “Data importante che impreziosisce ancor di più il cartellone estivo, Panariello ritorna dopo tanti anni di assenza in provincia e per la prima volta in assoluto a Diamante. Creare sinergie e valorizzare il territorio con lo spettacolo dal vivo è stato sempre uno degli obiettivi primari, ancora poche date e poi la programmazione sarà completa” – queste le parole di De Luca. Già da tempo si parla che, l’attuale kermesse, sarà una della stagioni estive più interessanti della storia del Teatro dei Ruderi. I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili a partire da oggi alle ore 18:00 sui circuiti di vendita TicketOne, Ticket Service Calabria ed ETES e a breve nei punti vendita autorizzati della costa tirrenica.