Diamante: l’Associazione Culturale Cerillae conferma le cariche associative

Durante l’Assemblea dei Soci svoltasi nello scorso fine settimana a Cirella, l’Associazione Culturale Cerillae ha confermato all’unanimità le cariche associative per il triennio 2023 -2026. L’Avv. Alessia Ricioppo mantiene la carica di Presidente e sarà affiancata dal Direttivo composto da Pietro Ritondale, vicepresidente; Giovanni Malappione, segretario; Giuseppe Bove e Domenico Praino. Confermato nella carica di revisore il Dott. Antonello Mastromarchi. Presidente onorario della Cerillae, lo ricordiamo, è il Prof. Francesco Errico. L’Assemblea ha rappresentato l’occasione per ripercorrere il lavoro svolto negli ultimi tre anni, che ha visto una decisa ripresa, con diverse iniziative e attività organizzate, dopo le difficoltà generali dovute alla pandemia che hanno in parte limitato l’attività dell’associazione. L’associazione Culturale Cerillae che proprio nel 2022 ha superato il prestigioso traguardo dei venti anni, guarda già alle attività future e in particolare alla ripresa nella formula originale del doppio appuntamento luglio – agosto per Calici Sotto Le Stelle, la manifestazione organizzata con grande successo e giunta alla quattordicesima edizione. Così come è prevista la riproposizione della programmazione degli eventi culturali e di spettacolo, organizzati in sinergia con l’Amministrazione Comunale, che già hanno caratterizzato la passata estate. Oltre a questo, la Cerillae com’è stato ribadito nel corso dell’assemblea non perderà di vista e intende proseguire con decisione l’attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale ed archeologico del territorio.

In questo senso nuove attività saranno annunciate a breve. “Ringrazio l’Assemblea dei Soci per la conferma – dice la Presidente Ricioppo – e sono consapevole della responsabilità assegnatami. Supportata dal Direttivo e da tutti soci, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Diamante e delle altre realtà associative del territorio, continuerò con passione e determinazione nel lavoro fin qui svolto positivamente nel corso della nostra oramai ultraventennale attività associativa”.