Diamante: chiude con un altro sold out la stagione teatrale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ha chiuso ieri sera in bellezza e con l’ennesimo sold out, quello di Biagio Izzo con il suo “Balcone a tre piazze”, Il Tirreno Festival, stagione teatrale invernale del Cineteatro Vittoria di Diamante. Non nasconde la sua soddisfazione l’Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo, Francesca Amoroso, che è intervenuta prima dello spettacolo: “Abbiamo centrato l’obiettivo di riavere una grande stagione invernale a Diamante e va dato merito Direttore artistico Alfredo De Luca per quanto di straordinario ha fatto e ancora farà, pensando all’eccezionale Cartellone del Teatro dei Ruderi di Cirella che sta organizzando e che si preannuncia come uno dei più importanti della prossima estate, in Calabria e non solo. L’Amministrazione Comunale di Diamante ha dato il suo pieno sostegno ma il successo di questa rassegna è soprattutto merito suo, così come va sottolineato l’impegno del nostro storico Cineteatro Vittoria che ha offerto una veste rinnovata al pubblico che sempre numeroso ha seguito gli spettacoli. Un grazie va anche ai partner dell’iniziativa: Il Consorzio Operatori Turistici Diamante & Rivieri dei Cedri, l’Accademia Italiana del Peperoncino, TeleDiamante. Non resta che dare appuntamento al Vittoria con gli spettacoli di due nostre eccellenze: il 4 maggio con lo spettacolo “La Pentola a Pressione” della compagnia “Gli In-Stabili” diretta da Mimma Magurno e il 13 maggio con “Che gran baraonda…!!!” della Musical Time diretta da Claudia Perrone”.

Tanto divertimento, come detto, e appalusi ripetuti ieri a Diamante per Biagio Izzo e la sua compagnia con una commedia ricca di situazioni comiche e un finale che invita alla riflessione e alla speranza. Si chiude così per quest’anno la stagione teatrale del Cineteatro Vittoria che ha ospitato, tra gli altri, grandi nomi: Tiziana Foschi, Antonio Pisu, Francesco Paolantoni, Ricardo Rossi, Carlo Buccirosso, Beppe Grillo, e spettacoli come “Non ci resta che ridere” e “La Divina Commedia”.