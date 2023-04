Reggio, grande successo per “I Guardiani dello Stretto”, oltre 350 gli atleti | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Grande successo al PalaBotteghelle per questa seconda edizione de “I Guardiani dello Stretto”, la manifestazione promossa dall’Asd Dekaju Kombat, con il patrocinio della Città Metropolitana e della Regione Calabria, dedicata agli sport da combattimento. Presenti oltre 350 atleti provenienti da Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia, oltre mille gli spettatori sui palchi del palazzetto sportivo. Una manifestazione unica nel suo genere a Reggio Calabria, in cui si è respirata aria di sport, disciplina, impegno. Tantissimi gli atleti, soprattutto tra i giovanissimi, uno sport, quello della kickboxing ,che ha tanto da raccontare.

Ad aprire la manifestazione presente il sindaco facente funzioni Carmelo Versace, che ha portato i saluti della Città Metropolitana alla comunità di atleti che si sono sfidati sui tatami. Insieme a lui l’organizzatore dell’evento, il Presidente dell’Asd Dekaju Kombat Demetrio Rosace. Presenti delegazioni di sportivi da tutte le regioni del Sud.

“Un’occasione di incontro e di divertimento – ha affermato Versace – per discipline sportive forse meno conosciute, ma molto formative soprattutto per i più giovani, improntate al rispetto delle regole e degli avversari. La presenza delle istituzioni in questo contesto, intende rappresentare un omaggio nei confronti di chi, come il Presidente Rosace, lavora da lungo tempo per organizzare al meglio questa bellissima manifestazione, dedicandosi senza risparmio di energie alla cura di ogni piccolo dettaglio. Da parte nostra un cordiale benvenuto ed un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti”.

Un momento di ripresa sportiva dopo la pandemia

Ai microfoni di Stretto Web il presidente nazionale della Federkombat Donato Milano: “Una giornata di sport e di divertimento, con oltre 350 atleti accompagnati dalle famiglie e dagli amici, in un contesto magnificamente organizzato dal maestro Demetrio Rosace e dal comitato presieduto da Giorgio Lico. Questa manifestazione rappresenta un momento di ripresa dopo gli anni di pandemia, e vedere tutta questa gente, questi giovani atleti, ci fa sperare positivamente per il futuro e per gli sport da combattimento.”

Anche il presidente della federazione regionale Calabria Giorgio Lico, ai microfoni di StrettoWeb, si è dichiarato soddisfatto dei risultati. “Un’evento eccezionale per quanto riguarda la federazione territoriale. La Calabria ha risposto alla chiamata dei Guardiani dello Stretto, evento organizzato egregiamente dalla Dekaju Kombat di Demetrio Rosace. Tantissimi gli atleti presenti, sono molto soddisfatto come responsabile regionale degli ottimi risultati ottenuti con questa manifestazione.”

“La presenza a Reggio Calabria del presidente nazionale della FederKombat Donato Milano è un grande motivo di orgoglio per la nostra città e significa che questo è un evento di grande rilievo.” Ha dichiato il presidente del CONI Calabria Maurizio Condipodero. “Vedere un migliaio di persone è un grande passo in avanti, soprattutto dopo due anni di pandemia che hanno bloccato tutti gli sport.”

