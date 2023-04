De Luca non parte perchè la nave è strapiena: “con il Ponte i disservizi saranno solo un ricordo”

StrettoWeb

Disavventura per attraversare lo Stretto di Messina e recarsi in Calabria per Cateno De Luca, ex sindaco della città dello Stretto e leader di Sud chiama Nord e Sicilia Vera. Sul proprio profilo facebook, il deputato regionale, racconta: “dopo 20 minuti di attesa la nave ci è partita sotto gli occhi perché strapiena. Dovevo traghettare alle 10:40 ed ora bisogna aspettare la nave delle ore 11:20. E gli appuntamenti in Calabria vanno a ramengo. Quando arriverà il ponte sullo stretto di Messina tutto questo sarà un simpatico ricordo”. conclude De Luca.