Volano gli stracci nel Pd, De Luca contro Schlein: “pronto a ricandidarmi senza i Dem”

Il commissariamento del Partito Democratico in Campania sta provocando enormi problemi con un Vincenzo De Luca scatenato contro il neo segretario Elly Schlein. “Vengo da una grande e glorioso partito che è tuttavia morto tra gli applausi. In quel partito c’erano uomini che si chiamavano Enrico Berlinguer, Amendola, Nilde Iotti, Terracini. Oggi abbiamo un po’ di arte povera tra di noi, rischiamo di morire tra le bandiere al vento”, evidenza De Luca.

“Il destino della Campania si decide in Campania, non a Roma né alle Nazioni unite”, rimarca De Luca. Sul terzo mandato in Campania, il Governatore è chiaro: “pronto a candidarmi anche senza i Dem”.