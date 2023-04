Danza Sportiva, l’ASD Copacabana di Reggio Calabria protagonista a Bassano

StrettoWeb

Si è appena concluso il prestigioso concorso Bassano Dance Festival, in programmazione l’1 e il 2 aprile scorso presso il Palaubroker di Bassano del Grappa. Presenti anche le atlete della ASD Copacabana di Reggio Calabria, accompagnate dal tecnico Federale Mariangela Bagnato e dal vicepresidente Claudio Bagnato, che hanno confermato la splendida forma di questa stagione nelle maggiori classi del comparto delle danze accademiche.

Il consolidato duo formato da Francesca Assumma e Serena Pennestrì rimane la coppia da battere; oltre le ottime prestazioni in coppia, le ragazze reggine sono riuscite a spuntarla anche nelle gare dei singoli nelle discipline Show Dance, Modern Contemporary e Jazz Dance. La Assumma è stata premiata come la migliore atleta della categoria 13/14 classe A (Elite) nelle tre discipline; così come la Pennestì, nella 13/14 classe AS (International), hanno dato prova di una crescita personale, portando a casa tre ori che fanno presagire ottime sensazioni in prossimità dei prossimi europei e mondiali a giugno. Ottimi risultati anche per Noemi Megale nella OV 17 AS International con un oro nello Show Dance e di poco fuori dal podio nel jazz (4 posto) e nel Modern Contemporary (5 posto).

Ancora una volta l’ASD Copacabana riesce a distinguersi per meriti sportivi in campo Nazionale, spostando l’attenzione mediatica del mondo della danza sportiva sulla Calabria e sulla città di Reggio. A bordo pista applausi per le atlete reggine e parole di ammirazione sono arrivati dal pubblico presente che ha riconosciuto il valore del lavoro di atlete e tecnici a lavoro costante per un’affermazione in uno sport che è anche arte che sa emozionare, coinvolgere e commuovere. “Ci auguriamo – evidenzia la società nella nota – che la stessa attenzione arrivi dalle nostre istituzioni cittadine, per supportare e sostenere le atlete nei prossimi impegni internazionali, non solo sotto l’aspetto economico ma anche per far sentire loro l’importanza dei frutti delle loro fatiche”.