Crotone: individuati 3 presunti scafisti responsabili di aver condotto un motoryacht con a bordo 161 migranti

Militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, congiuntamente al personale della locale Squadra Mobile, a seguito di una operazione di soccorso effettuata da mezzi navali della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia Frontex, eseguivano specifiche attività investigative finalizzate all’individuazione degli scafisti che avevano condotto un motoryacht con a bordo 161 migranti trasbordati, in alto mare, sulle predette unità navali e sbarcati nel porto di Crotone.

All’esito delle immediate attività d’indagine, sotto la direzione e lo stretto coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, svolte senza soluzione di continuità sin dal momento dell’arrivo in porto dei migranti, venivano individuati e sottoposti a fermo tre presunti trafficanti di persone di nazionalità egiziana che, a vario titolo, avevano reso possibile il trasporto dei migranti dalla Turchia fino al punto in cui l’unità si era fermata in vicinanza di una nave mercantile.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori.