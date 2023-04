Crotone, due cuccioli di cane salvati dagli agenti della Polizia

StrettoWeb

Nel corso della mattinata, durante il pattugliamento della zona Esaro nella periferia di Crotone, gli operatori della Squadra Volante sono stati attirati da una richiesta di aiuto da parte di un uomo, che aveva visto sul ciglio di un canale di scolo delle acque reflue, due cagnolini abbandonati, di poche settimane, di razza meticcia.

I poliziotti hanno soccorso i cuccioli scendendo sulla banchina del canale per recuperarli e portarli in salvo, vista la precarietà del luogo di rinvenimento. Dopo averli trasportati in Questura, i due cagnolini, un maschio e una femmina, sono stati sottoposti alle cure del caso da parte del personale veterinario dell’Azienda Sanitaria di Crotone, che ne ha appurato le condizioni cliniche e ha provveduto ad affidarli ad una cooperativa sociale specializzata convenzionata.