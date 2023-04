Cresce l’attesa per il 1° Maggio al Parco archeologico di Sibari

StrettoWeb

Cresce l’attesa per il Primo Maggio al Parco archeologico di Sibari e intanto arrivano altre novità. Per affrontare il problema del traffico nelle aree di accesso al Museo e, soprattutto, all’area archeologica e per assicurare a tutti di poter accedere in sicurezza a “Sybarisuona: picnic, visite guidate e musica”, il direttore Filippo Demma ha incontrato nella casa comunale di Cassano All’Ionio il sindaco Giovanni Papasso. Considerato il pubblico atteso lunedì a Sibari, è stata necessaria una riunione per programmare una serie di interventi utili a garantire il corretto e funzionale svolgimento della manifestazione. All’incontro hanno partecipato anche gli assessori Gianluca Falbo e Annamaria Bianchi oltre ai tecnici comunali, alla squadra manutenzione e al vicecomandante dei vigili urbani Marcello Papasso.

Il sindaco Papasso e l’amministrazione comunale da lui guidata hanno messo a disposizione del Parco di Sibari l’operato del corpo della Polizia Locale, che si coordinerà con la Polizia Stradale e la Provinciale per evitare problemi di sicurezza e ordine pubblico, la piena collaborazione con la Progitec, che si occuperà del supporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ma, soprattutto, l’evento beneficerà di una navetta che farà la spola tra Sibari, Marina, Laghi di Sibari, Museo e Parco Archeologico per permettere ai tanti turisti e visitatori che si riverseranno sulla costa jonica per partecipare a Sybarisuona di non avere problemi di traffico in quanto potranno parcheggiare nelle località indicate e usufruire dei mezzi pubblici. «Siamo soddisfatti della collaborazione istituzionale instaurata col Parco archeologico di Sibari – ha rimarcato nel corso del suo intervento il sindaco Giovanni Papasso – diamo atto al direttore Demma di quanto di straordinario sta facendo. Sibari assume sempre più centralità: si sente parlare sempre più del nostro museo e delle nostre aree archeologiche. Bisogna andare avanti così e io e la mia amministrazione vogliamo essere protagonisti di questo rilancio non solo per Sybarisuona ma anche per tutto quello che sarà da qui a venire». Soddisfatto della collaborazione anche il direttore Filippo Demma. «Considerato il boom di prenotazioni e richieste – ha spiegato – abbiamo aggiunto un altro turno di visite guidate a quelle già previste e abbiamo concordato col Comune di Cassano all’Ionio, territorio all’interno del quale ricadono il Parco e il Museo di Sibari, l’istituzione di una navetta e di una serie di servizi per Sybarisuona. Ma l’incontro è stata l’occasione per programmare anche tutta una serie di iniziative. Intendiamo anche questo quando parliamo di collaborazione col territorio».

Nelle prossime settimane il direttore Demma interverrà nel corso di un evento istituzionale organizzato appositamente dall’amministrazione comunale per una serie di comunicazioni su alcuni interventi che vedranno al centro l’antica Sybaris e che rafforzeranno la collaborazione col Comune di Cassano.

Tornando a Sybarisuona, nel dettaglio, la navetta comunale partirà alle ore 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00 dalla stazione di Sibari e farà sosta in Largo Madonnina a Marina di Sibari, al centro commerciale dei Laghi di Sibari per poi giungere al Museo di Sibari e, infine, al Parco archeologico. Al ritorno, invece, ripartirà alle ore 21:00 dal Parco archeologico, essendo lì il fulcro dell’evento con i concerti (il cui avvio è previsto alle ore 17:30) di Massimo Garritano, Le ragazze del paese accanto, Luca Ciarla, Roberta Carrieri, Peppe Voltarelli – a cui è affidato il momento centrale del concertone – e Dj Hugolini, facendo scalo nelle stesse località ma in ordine inverso. Si ricorda che l’evento è organizzato dal Parco archeologico di Sibari in collaborazione con Sud Studio Digital Sound e con la partecipazione di Catasta Pollino.