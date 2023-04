Covid, rapporto USA: in Cina lavoravano al vaccino prima della pandemia?

StrettoWeb

A oltre 3 anni dallo scoppio della pandemia di Covid-19 è presente un alone di mistero intorno all’origine del virus. Una delle teorie che aveva preso maggiormente piede era quella di un trasferimento dall’animale all’uomo avvenuto in un mercato a Wuhan. Teoria al fianco della quale ha camminato sempre quella di un incidente avvenuto in un laboratorio di ricerca dal quale il virus è fuoriuscito.

Il “Telegraph” fa riferimento a un rapporto del Senato USA che rivela come i ricercatori cinesi potrebbero aver iniziato a sviluppare due vaccini Covid nel novembre 2019, periodo precedente all’inizio ‘ufficiale’ della pandemia. Nel rapporto di 300 pagine viene fatto riferimento a un “incidente correlato” alla ricerca avvenuto in un laboratorio di Wuhan.

Nonostante nel rapporto non venga fornita una conclusione definitiva circa l’origine del virus, tali affermazioni rinforzano la teoria della fuga di laboratorio e suggeriscono come la Cina potrebbe aver coperto i primi casi Covid prima dello scoppio incontrollato della pandemia.