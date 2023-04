Covid, ok a testo base per commissione d’inchiesta. Il Pd vota contro: “ammiccamenti ai no vax”

StrettoWeb

Tanti dubbi e domande inevase rimangono, in Italia, a tre anni dallo scoppio della pandemia da Covid, eppure qualcuno pensa di poter ancora continuare a indicare un colpevole per poter scaricare le proprie colpe e non ammettere gli errori commessi. Il riferimento è al Pd e al voto contrario al testo base per l’istituzione della commissione bicamerale di inchiesta sul Covid. Va precisato che il testo base è stato comunque adottato dalla Commissione Affari Sociali della Camera, con il voto favorevole di Centro-Destra unito e Terzo Polo.

Non ha votato, appunto, il Pd. Le motivazioni le ha espresse Marco Furfaro, capogruppo in commissione affari sociali, insieme ai componenti dem Paolo Ciani, Gianni Girelli, Ilenia Malavasi, Nico Stumpo. Bersaglio dei loro attacchi, ancora una volta, i no vax. “Nel testo si mette in dubbio l’utilità dei vaccini, ammiccando ai no vax, e non sono menzionate le Regioni, cioè l’istituzione che ha la competenza principale sulla sanità. Siamo usciti dall’Aula e abbiamo deciso di non votare la proposta perché è ridicolo fare una commissione d’inchiesta sul Covid escludendo le Regioni, significa che la destra vuole solo strumentalizzare una tragedia e provare a distogliere l’attenzione dalle incapacità di questo governo nell’affrontare le emergenze del Paese”.

Le parole di Alice Buonguerrieri, relatrice invece del provvedimento

Il deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, relatrice invece del provvedimento, ha affermato: “l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2 è il primo, importante, passo necessario per fare chiarezza su quanto accaduto e per accertare le eventuali responsabilità. L’accordo in Commissione Affari Sociali della Camera, con l’adozione del testo base, testimonia non solo che la maggioranza è compatta, ma che coinvolge anche parte dell’opposizione come il Terzo Polo, muovendosi verso l’unica direzione possibile e cioè quella della chiarezza. Lo meritano i cittadini italiani che hanno pagato un prezzo altissimo, soprattutto in termini di vite umane”.