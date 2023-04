Cospito, Delmastro: “la sua pericolosità impone il 41 bis”

StrettoWeb

Continua a tenere banco il caso dell’anarchico Alfredo Cospito. Da mesi è in sciopero della fame per protestare contro il regime di 41 bis al quale è detenuto. Ma lo Stato non cede di un millimetro. “La sua pericolosità sociale impone il 41 bis“. E’ quanto dichiarato dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro intervistato da Sky tg 24.

Delmastro, oltre a parlare di Cospito, ha anche sostenuto che nei confronti di tutta l’area anarchica non si debba abbassare la guardia. Si tratta infatti di un’area pericolosa, le cui potenzialità sono state ampiamente dimostrate negli ultimi mesi.